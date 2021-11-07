Для Союзного государства России и Белоруссии разработают единую символику

Работа над разработкой символики уже идет.

В ближайшем будущем у Союзного государства России и Белоруссии появится единая символика. Как сказал госсекретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев в интервью телеканалу "Россия 1", в этом направлении работа уже идет.

Мы (Россия и Белоруссия) над этим работаем… Мы видим объединяющий символ, который необходим. Дмитрий Мезенцев, госсекретарь Союзного государства

По словам Мезенцева, через некоторое время многие совместные документы будут сопровождаться если не гербом, то союзным символом.

Ранее мы писали, что Путин и Лукашенко подписали интеграционный декрет Союзного государства.

Видео: YouTube / Россия 24