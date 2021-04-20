Лукашенко: урегулирование конфликта на Донбассе зависит только от Украины

По его словам, Украина должна соблюдать Минские соглашения.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что урегулирование конфликта на востоке Украины полностью зависит от Киева. По его словам, властям страны следует начать соблюдать Минские соглашения. Об этом он сообщил на встрече с депутатом Верховной рады Украины Евгением Шевченко.

Пусть, может быть, с завтрашнего дня, если пойти по Минским соглашениям и так далее, где-то немножко зацепит у кого-то нервы, украинские какие-то интересы. Но, поверьте, в среднесрочной перспективе Украина выиграет. Александр Лукашенко, президент Белоруссии

Также Лукашенко подчеркнул, что он выступает против переноса площадки переговоров по Донбассу куда-либо из Минска. По его мнению, Белоруссия желает наладить с Украиной позитивные отношения, но в случае, если киевские власти "перейдут запрещенные линии", республика будет вынуждена ответить.

Ранее Песков подтвердил, что Путин и Байден обсудили информацию о попытке покушения на Лукашенко.

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