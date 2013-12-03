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Песков подтвердил, что Путин и Байден обсудили информацию о попытке покушения на Лукашенко
Сегодня, 14:33
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phil_k

Песков подтвердил, что Путин и Байден обсудили информацию о попытке покушения на Лукашенко

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Песков не стал комментировать, считает ли он, что к этому могут быть причастны США.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил, что президент России Владимир Путин в телефонном разговоре с президентом США Джо Байденом обсудили попытку покушения на президента Белоруссии Александра Лукашенко.

Да, [обсуждали].

Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента России

Однако Песков не стал комментировать журналистам, считает ли он, что Белый дом может быть как-то причастен к готовившемуся покушению. Пресс-секретарь президента считает, что "всю информацию, которую можно выдавать, выдают специальные службы на свое усмотрение".

Ранее ФСБ России опубликовала видео задержания и переговоров подозреваемых в покушении на Лукашенко.

Фото: pixabay.com
 

Теги: владимир путин, джо байден, дмитрий песков, покушение на лукашенко
Категории: Новости России, Лента новостей,

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