Песков подтвердил, что Путин и Байден обсудили информацию о попытке покушения на Лукашенко

Песков не стал комментировать, считает ли он, что к этому могут быть причастны США.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил, что президент России Владимир Путин в телефонном разговоре с президентом США Джо Байденом обсудили попытку покушения на президента Белоруссии Александра Лукашенко.

Да, [обсуждали]. Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента России

Однако Песков не стал комментировать журналистам, считает ли он, что Белый дом может быть как-то причастен к готовившемуся покушению. Пресс-секретарь президента считает, что "всю информацию, которую можно выдавать, выдают специальные службы на свое усмотрение".

Ранее ФСБ России опубликовала видео задержания и переговоров подозреваемых в покушении на Лукашенко.

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