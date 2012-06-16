Лукашенко: Минск не хочет плохих отношений с Киевом

Глава Белоруссии принял украинского депутата Евгения Шевченко.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск не хочет плохих отношений с Киевом. Такое заявление политик сделал во время встречи с представителем Верховной Рады от президентской фракции "Слуга народа" Евгением Шевченко. Александр Лукашенко уточнил, что не намерен сталкиваться с Украиной лоб в лоб, но при этом не может не отреагировать в случае перехода "красных линий".

Мы не будем лоб в лоб по каким-то вопросам сталкиваться с Украиной и вести себя неприлично. Ну, где-то мы будем вынуждены реагировать, если уж дальше некуда. Но мы не хотим плохих отношений. Александр Лукашенко, президент Белоруссии

Политик заметил, что для Минска Киев является не просто южным соседом. Он напомнил, что сам служил в пограничных войсках, а его зоной ответственности был Западный пограничный округ с центром в Киеве. Глава Белоруссии также заявил об украинских корнях своих предков "между Черниговом и Киевом". Глава государства заметил, что народ также положительно относится к украинцам. Во время конфликта на Донбассе республика приняла 150 тысяч человек, бежавших с юго-востока Украины.

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Фото и видео: Telegram/Пул Первого