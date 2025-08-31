Река Лубья подтопила участки жителей Красногвардейского района

Из зоны подтопления эвакуировали двоих пенсионеров.

В Петербурге поднялась река Лубья, затронув четыре садоводства. Это произошло вечером 12 июля, пишет телеканал "Санкт-Петербург", ссылаясь на главу администрации Красногвардейского района Андрея Хорта.

Из зоны подтопления эвакуировали двоих пенсионеров. Они решили переждать подъем воды у родственников. Власти находятся на связи со всеми председателями СНТ и связываются с жителями, чьи участки пострадали. Таких оказалось 14 человек.

Ранее мы рассказывали о том, что в садах и парках Петербурга упало более 200 деревьев. Коммунальные службы дежурили круглосуточно, в некоторых местах работы ведутся до сих пор. За два дня выпало 42,5 мм осадков – это в разы превышает обычные объемы.

Фото: ВКонтакте / Андрей Хорт