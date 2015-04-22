Подозреваемого в поножовщине на Энергетиков задержали в Москве спустя год

Пострадавшего госпитализировали в больницу в тяжелом состоянии.

Правоохранители задержали подозреваемого в поножовщине спустя год после преступления. Возбуждено уголовное дело по п. "з" ч. 2 ст. 111 УК РФ, рассказали в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

В марте прошлого года в полицию Красногвардейского района поступила информация о том, что 38-летнего мужчину избили и ранили ножом в ходе конфликта на проспекте Энергетиков. Неизвестный скрылся, а пострадавшего госпитализировали в больницу в тяжелом состоянии.

По подозрению на проспекте Мира в Москве 15 июля поймали 30-летнего мигранта. Он был доставлен в Северную столицу.

Ранее на Piter.TV: молодая петербурженка, убившая своего бывшего, ответит перед судом. Задержанная не признала вину. По ее словам, погибший нанес себе все повреждения самостоятельно.

Фото: Piter.TV