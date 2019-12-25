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Полиция задержала "телефонного террориста" в Сестрорецке
Сегодня, 16:35
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Полиция задержала "телефонного террориста" в Сестрорецке

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По всей видимости, мужчина звонил со своего номера.

Полиция задержала мужчину, который подозревается в ложном сообщении об угрозе терроризма. Он сообщил о том, что в жилых домах на улице Токарева в Сестрорецке находится опасный предмет.

По информации пресс-службы ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, звонок поступил в службу "112" 26 марта. Мужчина, проживающий в доме №3 на улице Токарева соообщил, что в подъезде №1 и №2 может находиться опасный предмет. 29 марта в отношении него возбудили уголовное дело и в тот же день задержали подозреваемого. Им оказался 39-летний неработающий мужчина. 

Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Ранее Piter.tv сообщил о том, что в Петербурге возбудили еще одно уголовное дело о реабилитации нацизма. 

Фото: Piter.tv

Теги: заведомо ложное сообщение, экстренные службы
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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