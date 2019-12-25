В Петербурге возбудили еще одно уголовное дело о реабилитации нацизма

Молодой петербуржец хотел сделать военного преступника участником акции "Бессмертный полк".

В Петербурге продолжают возбуждать уголовные дела о реабилитации нацизма после акции "Бессмертный полк, которая прошла в 2020 году. В среду, 30 марта, стало известно о том, что фигурантом такого дела стал мужчина 1996-го рождения. Об этом сообщила пресс-служба СК по Петербургу.

По версии следствия, 5 мая 2020 он разместил на сайте акции в одном ряду с ветеранами Великой Отечественной войны фамилию и имя Йозефа Менгеле. Он известен тем, что в годы ВОВ проводил опыты на узниках концлагерей Освенцим. Молодой человек добавил фото с помощью страницы в социальной сети под именем "Адамкевич Уильям Вильгемович".

Накануне петербуржца задержала полиция. Решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения и предъявлении обвинения. Отметим, что это как минимум четвертое подобное дело, связанное с "Бессмертным полком".

Фото: Piter.tv