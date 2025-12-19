В МВД России перечислили ловушки мошенников в мессенджерах и соцсетях

Обычно "знакомый" просит быстро занять деньги, перевести их или отправить код якобы для "входа" или "подтверждения".

Мошенники действуют не только на подозрительных сайтах, но и в социальных сетях и мессенджерах. Аферисты взламывают чужие аккаунты и пишут жертвам от имени знакомых, чтобы выманить деньги или получить доступ к важным данным, предупредили в МВД России.

Обычно "знакомый" просит быстро занять деньги, перевести их или отправить код якобы для "входа" или "подтверждения". А иногда присылают "важную ссылку" с вредоносным ПО. Стоит обращать внимание на необычное поведение друга, ошибки, странные фразы или другое обращение, а также на необычно высокую срочность.

Никогда и ни при каких обстоятельствах не сообщайте коды из СМС, даже если пишет близкий человек! Если приходит странная просьба, обязательно перепроверьте информацию. Используйте сложные пароли и двухфакторную аутентификацию для всех соцсетей и мессенджеров. Никогда не переходите по неясным ссылкам, даже если их прислал знакомый. Сообщите настоящему другу, если его аккаунт явно взломан. Пресс-служба МВД

