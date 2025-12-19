Мошенники рассылают студентам письма с требованием оформить "новую зачетку"

Антон Немкин рассказал, на что обратить внимание при цифровом запросе от "вуза".

Мошенники начали рассылать фишинговые письма и сообщения российским студентам от имени администрации учебных заведений. Соответствующее заявление журналистам информационного агентства "ТАСС" сделал член профильного комитета Государственной думы по информационной политике, технологиям и связи, федеральный координатор партийного проекта "Цифровая Россия" Антон Немкин. Депутат объяснил, что просьбы аферистов связаны со "срочным" оформлением зачетной книжки нового образца или подтверждением данных о человеке в связи с переводом на цифровой формат. Парламентарий из нижней палаты уточнил, что, как правило, в таких сообщениях злоумышленники используют официальный стиль общения, логотипы вузов, фишинговые ссылки на поддельные сайты и формулировки, создающие у студентов ощущение срочности выполнения задачи. В частности, им угрожают недопусом к сессии.

Переходя по ссылке, пользователь попадает на фальшивый ресурс, где его просят ввести персональные данные: логин и пароль от личного кабинета студента, паспортные данные, номер телефона или данные банковской карты - якобы для "оплаты изготовления документа". В результате эта информация оказывается в распоряжении мошенников. Антон Немкин, депутат ГД РФ

Политик заметил, что ни один вуз страны не требует оформления зачетных книжек через сторонние сайты и тем более не запрашивает по электронной почте у студентов конфиденциальные данные или платежную информацию. Важно знать, что все сведения, касающиеся учебных документов, доводятся через официальные каналы - деканаты, личные кабинеты на проверенных платформах или в очном режиме. Криминальная схема работает на ту молодежь, которая еще плохо знакома с внутренним процедурами учебных учреждений. В особенности речь идет о первокурсниках. Студентам депутат рекомендовал внимательно проверять адрес отправителя, не переходить по подозрительным ссылкам и при любых сомнениях уточнять информацию напрямую в деканате или через официальный сайт российского вуза.

