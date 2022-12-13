В Петербурге лосихи готовятся к появлению потомства

Обычно одна особь приносит одного малыша, реже – двух.

В пригородах Петербурга лосихи готовятся к родам. Об этом сообщил биолог Павел Глазков в группе "Каждой твари по паре" в соцсети "ВКонтакте".

По словам специалиста, беременные особи попали в кадр видеоловушки. На видео видно, как пинается в животике детеныш лосихи. Глазков отметил, что до родов остались считанные дни.

В Ленобласти лосихи рожают потомство в апреле-мае. Обычно одна особь приносит одного малыша, реже – двух. А вот рождение сразу трех детенышей считается редкостью.

Лоси живут не только в Ленобласти, но и в Петербурге. В 2022 году насчитали 30 лосей с "петербургской пропиской". Еще 24 тыс. живут в Ленобласти.

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Видео: ВКонтакте / Каждой твари по паре (Павел Глазков)