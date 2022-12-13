В Ботаническом саду цветет сакура

Жителям Петербурга предлагают побывать на фестивале "День подснежника" и увидеть первоцветы.

Сегодня, 29 апреля, в Ботаническом саду Петра Великого стартует фестиваль "День подснежника". Об этом сообщили в пресс-службе учреждения.

Петербуржцам предлагают увидеть сакуру, магнолию, форзицию, рододендроны, первоцветы. Кроме того, сейчас в Ботаническом саду работает выставка флористической живописи. Для посетителей подготовили мастер-классы и тематическую прогулку по парку-дендрарию "Пионеры весеннего сада". Фестиваль продлится до конца выходных.

В эти дни с 10:00 до 16:30 будут продаваться только единые фестивальные билеты. Далее с 16:30 до 17:00 перерыв в работе касс. А с 17:00 до 19:00 можно купить обычные парковые билеты. Пресс-служба Ботанического сада

В субботу учреждение переходит переходит на летний режим работы. Теперь парк работает без выходных и на 2 часа дольше. Купить билет теперь можно до 19:00, а гулять до 20:00.

Ранее на Piter.tv: с 1 мая Ленинградский зоопарк работает до 21:00.

Фото: Телеграм / Ботанический сад Петра Великого. Санкт-Петербург