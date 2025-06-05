На пересечении КАД с Мурманским и Колтушским шоссе заметили лосей

Обычно лоси ведут себя осмотрительно, однако в определённые времена года они могут становиться агрессивными и непредсказуемыми.

ФКУ Упрдор "Северо-Запад" предупреждает водителей о появлении группы лосей в районе 49+600 километра внешнего кольца автомобильной дороги А-118 (КАД) Санкт-Петербурга. Лоси вышли из лесной полосы в пределы полосы отвода автомагистрали, расположенной между пересечениями с Мурманским и Колтушским шоссе.

Обычно лоси ведут себя осмотрительно, однако в определённые времена года они могут становиться агрессивными и непредсказуемыми. Водителям настоятельно советуют при встрече с диким зверем плавно снизить скорость, воздерживаться от резких маневров и обхода препятствия, не применять звуковые сигналы и мигание фар, так как это может вызвать панику у животного и заставить его проявить враждебность.

Автолюбителей призывают проявлять повышенную внимательность, особенно в местах расположения лесов и предупреждающих знаков "Дикие животные", строго соблюдать установленные скорости и готовиться к внезапному появлению диких животных на трассе.

Ранее мы сообщили о том, что с 18 по 21 июня на участке КАД Петербурга закроют площадки отдыха для водителей.

Фото: ФКУ Упрдор "Северо-Запад"