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Видео: около метро "Девяткино" ночью бегали лоси

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За ночь местные жители несколько раз видели двух лосей.

Жители Мурино заметили в своем районе весьма необычных гостей. Из леса к метро прибежали два лося. Об этом сообщили очевидцы в группе Девяткино LIVE | Мурино.

Первый раз лосей заметили водители, которые проезжали около Мурино еще в совсе темное время суток. Лоси обгоняли машину и явно куда-то спешили, однако, на проезжую часть не выбегали. Второй раз в объектив камеры животные попали в 3:30, когда на улице было весьма светло. Лоси бегали почти у самого метро "Девяткино". Куда они отправились с началом рабочего дня петербуржцев, неизвестно.

В июне 2019 года лось через окно забрался в библиотеку казахстанского колледжа (видео).

Видео: ВК/  Девяткино LIVE | Мурино

Теги: девяткино, животные, лось, мурино
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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