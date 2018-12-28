Видео: лось через окно забрался в библиотеку казахстанского колледжа

Он разбил стекло и повредил кабель.

В городе Семей в Казахстане библиотеку спортивного колледжа олимпийского резерва забрался лось. Об этом сообщает издание Tengrinews.kz со ссылкой на очевидцев.

Лось попал в здание через окно. Он разбил стекло и повредил кабель. Сотрудники колледжа вызвали на помощь полицию и биологов. Как рассказали прибывшие биологи, это был молодой дикий лось, скорее всего самка. Однако, толпа людей спугнула животное, и лось обратно через окно выбежал на улицу.

После этого лося видели около ж/д вокзала.

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Видео: YouTube/ Мас Киеубала

