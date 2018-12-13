Центр Велес: история лосенка Светика

У центра Велес нет аналогов в России. Здесь помогают диким животным, которые пострадали от рук человека или от лап других зверей. В карантинном центре проживает более 200 животных. В новой серии выпусков, Piter.TV попытается максимально близко познакомить вас с обитателями Велеса.

Светика привезли в центр Велес, когда ему было два с половиной дня. Многие егеря России считают, что невозможно выкормить лосенка до полутора-двух месяцев. Но в центре помощи диким животным с этой задачей справились. Так как в России нет ни одной организации, которая бы занималась выкармливанием лосей малюток, с центром Велес всегда на связи "Институт исследований лосей Аляски" и волонтерская организация по спасении лосят сирот "Лосиные мамы Аляски".

Вскармливание малыша Светозара началось с восьми разового кормления козьим молоком.

На момент съемок лосенку с кличкой "Молния" исполнилось два месяца. И так как он лосенок здоровый, в будущем его хотят выпустить на волю.

В центр лосенка привезли из Ленобласти, ветеринары считают, что лосиха погибла, когда уводила диких животных от малыша в глубь леса. Такая ситуация не редкость, по словам зоозащитников.

Ветеринар напоминает, что даже такой милый лосенок как Светик через год станет достаточно опасным диким животным. Поэтому, ни в коем случае нельзя подходить к лосю, которого вы встретили в лесу. Контактировать с животным опасно для жизни, так как у этих копытных непредсказуемый характер и очень сильный удар копытами. Если животное ранено или вам повстречался детеныш - стоит позвонить в центр, не выходя из машины.

Подробнее о жизни Светика смотрите в нашем видео-сюжете.

Центру нужна волонтерская или финансовая помощь. Как помочь Велесу, можно узнать в социальных сетях в группе центра: https://vk.com/topic-30378807_28365014

Основной список нужд: https://vk.com/topic-30378807_32898899

Видео: Piter.TV

Дарья Молчанова, Глеб Лялин