Центр Велес: история лосенка Светика

Светика привезли в центр Велес, когда ему было два с половиной дня. Многие егеря России считают, что невозможно выкормить лосенка до полутора-двух месяцев. Но в центре помощи диким животным с этой задачей справились. Так как в России нет ни одной организации, которая бы занималась выкармливанием лосей малюток, с центром Велес всегда на связи "Институт исследований лосей Аляски" и волонтерская организация по спасении лосят сирот "Лосиные мамы Аляски".
Вскармливание малыша Светозара началось с восьми разового кормления козьим молоком.
На момент съемок лосенку с кличкой "Молния" исполнилось два месяца. И так как он лосенок здоровый, в будущем его хотят выпустить на волю.
В центр лосенка привезли из Ленобласти, ветеринары считают, что лосиха погибла, когда уводила диких животных от малыша в глубь леса. Такая ситуация не редкость, по словам зоозащитников.
Ветеринар напоминает, что даже такой милый лосенок как Светик через год станет достаточно опасным диким животным. Поэтому, ни в коем случае нельзя подходить к лосю, которого вы встретили в лесу. Контактировать с животным опасно для жизни, так как у этих копытных непредсказуемый характер и очень сильный удар копытами. Если животное ранено или вам повстречался детеныш - стоит позвонить в центр, не выходя из машины.
Подробнее о жизни Светика смотрите в нашем видео-сюжете.
Центру нужна волонтерская или финансовая помощь. Как помочь Велесу, можно узнать в социальных сетях в группе центра: https://vk.com/topic-30378807_28365014
Основной список нужд: https://vk.com/topic-30378807_32898899
Видео: Piter.TV
Дарья Молчанова, Глеб Лялин
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