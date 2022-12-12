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В Ленобласти лось выбежал на дорогу перед машиной и попал на видео

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Благодаря хорошей реакции автомобилиста, удалось избежать аварии. 

В Ленинградской области автомобилист едва не сбил перебегавшего дорогу лося. Момент попал на камеру видеорегистратора.

Инцидент едва не произошел на подъезде к Мичуринскому (Приозерский район Ленобласти). Несмотря на яркие фары и небольшую скорость движения водитель увидел дикое животное в самый последний момент.

Благодаря хорошей реакции автомобилиста, удалось избежать аварии. 

Недавно в пригороде Петербурга лосиха попала в видеоловушку.

Видео: ВКонтакте / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб (Александр Спицын)

Теги: животное, лось
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости Ленинградской области,

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