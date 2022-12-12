В Ленобласти лось выбежал на дорогу перед машиной и попал на видео

В Ленинградской области автомобилист едва не сбил перебегавшего дорогу лося. Момент попал на камеру видеорегистратора.
Инцидент едва не произошел на подъезде к Мичуринскому (Приозерский район Ленобласти). Несмотря на яркие фары и небольшую скорость движения водитель увидел дикое животное в самый последний момент.
Благодаря хорошей реакции автомобилиста, удалось избежать аварии.
Недавно в пригороде Петербурга лосиха попала в видеоловушку.
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