В Ленобласти лось выбежал на дорогу перед машиной и попал на видео

Благодаря хорошей реакции автомобилиста, удалось избежать аварии.

В Ленинградской области автомобилист едва не сбил перебегавшего дорогу лося. Момент попал на камеру видеорегистратора.

Инцидент едва не произошел на подъезде к Мичуринскому (Приозерский район Ленобласти). Несмотря на яркие фары и небольшую скорость движения водитель увидел дикое животное в самый последний момент.

Благодаря хорошей реакции автомобилиста, удалось избежать аварии.

Недавно в пригороде Петербурга лосиха попала в видеоловушку.

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