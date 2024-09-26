Лося, плывущего по Большой Невке, пытались спасти в Приморском районе

Сотрудники Поисково-спасательной службы обнаружили его в 7:07, после чего доставили к берегу.

Утром в четверг, 26 сентября, в Приморском районе Петербурга местные жители заметили лося, гуляющего по двору одного из домов на Приморском проспекте.

Как сообщают очевидцы, животное спокойно передвигалось по территории, пока не почувствовало опасность. Тогда лось побежал к воде и попытался переплыть Большую Невку. Сотрудники Поисково-спасательной службы обнаружили его в 7:07, после чего доставили к берегу.

Представители Комитета по природопользованию использовали специальные средства, чтобы ввести животное в состояние сна и безопасно транспортировать его. Однако позже стало известно, что спасти лося не удалось.

Ранее мы сообщили о том, что лосиха "с шестью ногами" гуляла по лесу в Ленобласти.

Видео: Telegram / Санкт-Петербург сегодня