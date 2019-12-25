В автобусе лопнуло стекло в районе Новосаратовки

Студент и пожилая женщина, которые порезались осколками, отказались от госпитализации.

В Ленобласти в рейсовом автобусе №476 лопнуло стекло. По предварительно данным, пострадали два пассажира, рассказали очевидцы в tg-канале "Эй, Питер!".

Инцидент произошел утром 26 февраля около остановки общественного транспорта "Высоковольтная линия" в районе Новосаратовки. Студент и пожилая женщина, которые порезались осколками, отказались от госпитализации.

В пресс-службе компании "Вест-Сервис" изданию 78.ru заявили, что виноват водитель, поскольку он неверно выбрал боковой интервал при подъезде к остановке. К мужчине применят административные меры.

Ранее на Piter.TV: лазурный автобус столкнулся с "легковушкой" на Лермонтовском проспекте.

Фото: Telegram / Эй, Питер!