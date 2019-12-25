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В автобусе лопнуло стекло в районе Новосаратовки
Сегодня, 14:59
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В автобусе лопнуло стекло в районе Новосаратовки

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Студент и пожилая женщина, которые порезались осколками, отказались от госпитализации.

В Ленобласти в рейсовом автобусе №476 лопнуло стекло. По предварительно данным, пострадали два пассажира, рассказали очевидцы в tg-канале "Эй, Питер!". 

Инцидент произошел утром 26 февраля около остановки общественного транспорта "Высоковольтная линия" в районе Новосаратовки. Студент и пожилая женщина, которые порезались осколками, отказались от госпитализации. 

В пресс-службе компании "Вест-Сервис" изданию 78.ru заявили, что виноват водитель, поскольку он неверно выбрал боковой интервал при подъезде к остановке. К мужчине применят административные меры.

Ранее на Piter.TV: лазурный автобус столкнулся с "легковушкой" на Лермонтовском проспекте. 

Фото: Telegram / Эй, Питер!

Теги: автобус, новосаратовка
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Новости Ленинградской области,

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