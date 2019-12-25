Стрит-артер Loketski отреагировал новой работой на строительство очередного храма на Парнасе

Району больше необходимы другие учреждения.

Петербургский уличный художник Loketski создал на Парнасе новую работу после новости о том, что на Заречной улице построят очередной для района храм. На синем заборе, ограждающим пока пустой участок земли, появился нарисованный бюст мужчины в церковном облачении и подпись РПЦ английскими буквами. В арте можно разглядеть известный логотип популярного ресторана быстрого питания KFC. Филиалы этой сети в большом количестве встречаются в городе.

Loketski отметил, что городские власти игнорируют нужды жителей района, решив построить между жилых домов новую церковь вместо, как перечисляет художник под публикацией в Instagram, дома культуры, библиотеки, школы, больницы, садика, почты или МФЦ. Сам стрит-артер подчеркнул, что ничего не имеет против православия и верующих людей.

Уважаю их чувства, но прошу уважать и мои. Чувство социальной справедливости, например. Оно задето. Нам нужно научное и культурное просвещение, организованный досуг, комфортный быт! А что нам предлагают? Навязывают. Религию пешей доступности. – сказал Loketski.

Художник призвал иерархов задуматься и напомнил, что трата околобюджетных средств на храмы вызывает у людей раздражение.

Ранее Loketski нашел в Петербурге место, где "ничего не произошло".

Фото: Loketski / Instagram