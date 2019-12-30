Художник Loketski нашел в Петербурге место, где "ничего не произошло"

Стрит-артер огородил участок сигнальной лентой.

Петербургский уличный художник Loketski утром 12 февраля обнаружил в сквере Собчака на Васильевском острове место, где "ничего не произошло". Стрит-артер отметил, что ничего не произошло и через дорогу напротив. Найденный участок Loketski обвязал сигнальной ярко-желтой лентой с соответствующей предупреждающей надписью.

Свою новую работу художник привязал к многолетним обещаниям городского правительства открыть станцию "Горный институт", начиная с 2011 года. Станцию метро анонсировали к 2015 году.

Затем пере-пообещало к Чемпионату мира по футболу в 2018 г. Потом отложило до 2019 г. Позже назвало точную дату — 30 ноября 2019 г. В конце 2018 г. перенесло на 2021 г. В 2019 г. отсрочило до 2022 г. – перечисляет Loketski.

Художник предполагает, что в 2022 году здесь произойдет "очередное ничего".

Ранее петербургский уличный художник Loketski рассказал, почему рисует на камнях.

Фото: loketski / Instagram