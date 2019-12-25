Петербургский уличный художник Loketski рассказал, почему рисует на камнях

Стрит-артер также назвал свои любимые работы.

В понедельник, 3 февраля, в Институте философии РГПУ имени Герцена открывается персональная выставка уличного художника Loketski. Телеканал "Санкт-Петербург" успел поговорить со стрит-артером перед приходом первых посетителей экспозиции.

Loketski признался, что прячет лицо ради собственного искусства. Художник хочет, чтобы люди обсуждали не его самого, а его работы. Среди самых резонансных арт-объектов стрит-артер выделяет бюст Цезаря, установленный на Парнасе: великий полководец, со слов художника, плачет, глядя на пустырь с мусором и бездомными собаками.

Римская империя была великой еще и потому, что приносила в провинцию инфраструктуру – озвучивает Цезаря Loketski.

Также художник отмечает свою работу под названием "Первый камень", посвященный пустым обещаниям застройщика выстроить парк, который так долго ждут на Парнасе. Камни и мусор в качестве материала для творчества – особенность Loketski. Полиция, отмечает художник, отпустит, если застанет его за рисованием на камнях.

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Фото: Loketski / Instagram