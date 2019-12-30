"Эх, раз, да еще раз": памятник Никому Четвертому сменился песней Высоцкого

А еще к Никому в трех поколениях появились претензии от Человека-Невидимки.

Небезызвестные памятники Никому авторства петербургской уличной художницы lislub внезапно дали жизнь целой серии необычных артов. Ранее на пустом постаменте на набережной Фонтанки появлялись Никто Первый, Никто Второй и Никто Третий, однако их четвертого потомка наблюдающие за работами петербуржцы не дождались. Вместо этого на постаменте поочередно возникли надписи, складывающиеся в строчку из песни Владимира Высоцкого. Короче говоря, "Эх, раз, да еще раз, да еще много-много раз". Каждая из частей фразы появлялась поверх свежего слоя черной краски, однако наносила ее уже сама художница, а не коммунальщики.

Про "Эх раз" – ну, это шутка над ЖКХ и их закрашиванием. – коротко ответила Piter.TV стрит-артер.

Памятники Никому в нескольких поколениях выявили еще и неожиданный конфликт. Как поделилась сама lislub в своем Instagram, ей написал некий человек и выразил претензию в связи с использованием постамента для Никого. Представившийся петербургским художником Андреем Мельниковым мужчина заверил, что место давно "занято человеком-невидимкой", который якобы уже стал городской достопримечательностью. Художник возмутился, что lislub использует постамент для похожей идеи.

Сама уличная художница в разговоре с Piter.TV отреагировала на вежливые нападки с улыбкой.

Меня радуют и смешат его претензии. Он только усугубляет абсурдность ситуации, за что ему спасибо. Тем более, что и то, и другое закрасят, а останется то, что останется. – подытожила девушка.

Ранее петербургский неизвестный художник нарисовал арт "У вас в холодильнике мышь повесилась".

Фото: lislub / Instagram