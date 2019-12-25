29-летний петербуржец лишился автомобиля за повторную езду в нетрезвом виде

В ночь на 17 августа 2024 года мужчина, ранее привлекавшийся к административной ответственности за пьяное вождение, вновь сел за руль в нетрезвом виде.

В Петроградском районе вынесли приговор по уголовному делу в отношении 29-летнего Валерия Балиса, признанного виновным в повторном управлении автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. Суд назначил ему 300 часов обязательных работ и лишил водительских прав на 2,5 года.

Как установлено в ходе разбирательства, в ночь на 17 августа 2024 года мужчина, ранее привлекавшийся к административной ответственности за пьяное вождение, вновь сел за руль в нетрезвом виде. Управляя автомобилем Honda Integra, он не справился с управлением и совершил ДТП у своего дома на улице Полозова, столкнувшись с припаркованными машинами.

Суд учел позицию государственного обвинителя и не только назначил осужденному наказание, но и постановил конфисковать транспортное средство, которое использовалось при совершении преступления. Решение принято в соответствии с пунктом "д" части 1 статьи 104.1 УПК РФ.

Ранее ещё одного петербуржца отправили в колонию за очередную пьяную езду.

Фото: Piter.tv