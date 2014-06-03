По иску прокуратуры Петербурга водителя с наркозависимостью лишили прав

Местный житель состоит на учете у нарколога.

Прокуратура Кировского района Петербурга провела проверку исполнения законодательства о безопасности дорожного движения. Об этом рассказали 10 сентября в надзорном ведомстве.

Местный житель состоит на учете у нарколога и при этом имеет водительское удостоверение категорий В, В1, С, С1, М.

Между тем управление транспортными средствами лицами, страдающими наркоманией, алкоголизмом и психическими заболеваниями, создает угрозу безопасности дорожного движения, способно повлечь причинение вреда жизни, здоровью или имуществу других участников дорожного движения. Пресс-служба прокуратуры Петербурга

Прокуратура обратилась в суд с административным исковым заявлением о прекращении у мужчины права на управление авто до снятия его с учета в наркологическом диспансере. Требования удовлетворены.

Фото: пресс-служба прокуратуры Петербурга