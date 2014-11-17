Свыше 4 тыс. водителей-должников из Петербурга лишились водительских прав

Основную массу нарушителей составляют водители, уклоняющиеся от уплаты алиментов — в списке числятся около 3 тыс. человек.

Служба судебных приставов Петербурга применяет практику временного приостановления водительских прав в отношении более четырёх тысяч автовладельцев, имеющих задолженность. Как сообщили "Петербургскому дневнику" в Управлении Федеральной службы судебных приставов по Санкт-Петербургу, число решений о временных ограничениях резко возросло: за первое полугодие 2025 года судебные приставы вынесли более 2 тыс. постановлений, что почти в пять раз превосходит статистику аналогичного периода 2024 года.

Основную массу нарушителей составляют водители, уклоняющиеся от уплаты алиментов — в списке числятся около 3 тыс. человек. Остальные примерно 1,5 тыс. должников задолжали выплаты по возмещению ущерба здоровью, гибели кормильца, компенсации материального и морального вреда.

Эффект от применяемой меры очевиден: с должников по алиментам удалось взыскать 116 миллионов рублей, что на 46 миллионов больше, чем за тот же период прошлого года. Общий объём возвращённых долгов превысил 153 миллиона рублей.

Стоит подчеркнуть, что мера временного лишения права вождения предусмотрена законом (№ 229-ФЗ "Об исполнительном производстве") и применяется при сумме задолженности свыше 10 тыс. рублей по таким статьям, как алименты, компенсации вреда здоровью, возмещения ущерба от преступлений и потеря кормильца.

Решения о запрете управления транспортным средством принимают судебные приставы-исполнители как по заявлениям заинтересованных сторон, так и самостоятельно, исходя из имеющихся обстоятельств дела.

Фото: Piter.TV (носит иллюстративный характер)