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В метро Петербурга заметили лису
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В метро Петербурга заметили лису

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Петербуржец приобнял лису, она же, в свою очередь, положила лапки на его руки.

В петербургском метрополитене, в одном из вагонов, который курсировал по Выборгскому района, накануне заметили лису. Она находилась на коленях у мужчины без переноски. Об этом рассказали в tg-канале "Парнас Санкт-Петербург". 

Петербуржец приобнял лису, она же, в свою очередь, положила лапки на его руки. Очевидцы отмечают, что животное вело себя спокойно. 

Ранее мы сообщали о том, что в Выборге активисты из группы "ЕЖ" поймали больную лису и привезли ее в Центр помощи диким животным "Сирин". У плутовки диагностировали чесотку. 

Фото: Telegram / Парнас Санкт-Петербург

Теги: лиса в петербурге, петербургское метро
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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