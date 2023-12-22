В метро Петербурга заметили лису

Петербуржец приобнял лису, она же, в свою очередь, положила лапки на его руки.

В петербургском метрополитене, в одном из вагонов, который курсировал по Выборгскому района, накануне заметили лису. Она находилась на коленях у мужчины без переноски. Об этом рассказали в tg-канале "Парнас Санкт-Петербург".

Петербуржец приобнял лису, она же, в свою очередь, положила лапки на его руки. Очевидцы отмечают, что животное вело себя спокойно.

Ранее мы сообщали о том, что в Выборге активисты из группы "ЕЖ" поймали больную лису и привезли ее в Центр помощи диким животным "Сирин". У плутовки диагностировали чесотку.

Фото: Telegram / Парнас Санкт-Петербург