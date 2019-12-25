На Липовском озере утонул рыбак из Петербурга

На дне Липовского озера обнаружили тело 54-летнего жителя Петербурга. Об этом Piter.tv сообщил источник в правоохранительных органах 3 октября.
В пятницу, 1 октября, в полицию обратился житель Красного Села, который обнаружил во время рыбалки на Липовском озере резиновую лодку с удочками. Мужчина прибил судно к берегу, но хозяина водного транспорта не нашел.
Сотрудники правоохранительных органов прибыли на место инцидента. На берегу водоема они нашли вещи пропавшего мужчины. Среди них был и телефон. Позвонив с него на последние номера, стражи порядка выяснили, что владелец смартфона отправился на рыбалку. Силовики вызвали водолазов. На дне озера было найдено тело мужчины.
Погибшим оказался 54-летний житель Петербурга. Мужчина проживал на Спасском переулке.
Признаков насильственной смерти на теле рыбака не обнаружили. Выясняется причина смерти мужчины.
Ранее на Piter.tv сообщили, что в лесу в Ленобласти нашли мертвым грибника.
Фото: Pexels
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