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В лесу в Ленобласти нашли мертвым грибника, заблудившегося 9 дней назад
Сегодня, 7:43
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Alena_Zinovieva Добавить в Яндекс.Новости

В лесу в Ленобласти нашли мертвым грибника, заблудившегося 9 дней назад

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Его труп эвакуировали и передали сотрудникам полиции.

В четверг, 9 сентября, в лесу неподалеку от поселка Пески Выборгского района Ленобласти спасатели нашли бездыханное тело пожилого мужчины, которого искали уже 9 дней. Об этом сообщили в аварийно-спасательной службе региона.

Поиски грибника начались 1 сентября. Мужчину разыскивали спасатели совместно с родственниками и волонтерами организаций "Лиза Алерт" и "Экстремум". Пенсионер ушел в лес за грибами и так не вернулся домой.

Бездыханное тело эвакуировали и передали сотрудникам полиции. Устанавливаются причины смерти мужчины.

Ранее тело мужчины с ножевым ранением обнаружили во Всеволожске.

Фото: pixabay.com

Теги: пропал без вести, труп
Категории: Происшествия, Новости Ленинградской области, Лента новостей,

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