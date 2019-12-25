В лесу в Ленобласти нашли мертвым грибника, заблудившегося 9 дней назад

Его труп эвакуировали и передали сотрудникам полиции.

В четверг, 9 сентября, в лесу неподалеку от поселка Пески Выборгского района Ленобласти спасатели нашли бездыханное тело пожилого мужчины, которого искали уже 9 дней. Об этом сообщили в аварийно-спасательной службе региона.

Поиски грибника начались 1 сентября. Мужчину разыскивали спасатели совместно с родственниками и волонтерами организаций "Лиза Алерт" и "Экстремум". Пенсионер ушел в лес за грибами и так не вернулся домой.

Бездыханное тело эвакуировали и передали сотрудникам полиции. Устанавливаются причины смерти мужчины.

Ранее тело мужчины с ножевым ранением обнаружили во Всеволожске.

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