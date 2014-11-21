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Тело мужчины с ножевым ранением обнаружили во Всеволожске
Сегодня, 9:46
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Тело мужчины с ножевым ранением обнаружили во Всеволожске

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Труп лежал в ванной с раной в груди.

Полиция Ленобласти проводит проверку после обнаружения тела 32-летнего уроженца Дагестана в квартире во Всеволожске. Об этом сообщил Piter.TV источник в правоохранительных органах.

Тело обнаружили вечером 7 сентября в квартире дома №19 на Межевой улице. Мужчина лежал в ванной с ножевым ранением груди. Погибший снимал комнату в указанной квартире.

Труп направили в морг для установления точной причины смерти.

Ранее в Ленобласти у ж/д путей нашли труп без вести пропавшего без головы.

Фото: Piter.TV

Теги: ножевое ранение, труп
Категории: Новости Ленинградской области, Происшествия, Лента новостей,

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