Тело мужчины с ножевым ранением обнаружили во Всеволожске

Полиция Ленобласти проводит проверку после обнаружения тела 32-летнего уроженца Дагестана в квартире во Всеволожске. Об этом сообщил Piter.TV источник в правоохранительных органах.
Тело обнаружили вечером 7 сентября в квартире дома №19 на Межевой улице. Мужчина лежал в ванной с ножевым ранением груди. Погибший снимал комнату в указанной квартире.
Труп направили в морг для установления точной причины смерти.
Ранее в Ленобласти у ж/д путей нашли труп без вести пропавшего без головы.
Фото: Piter.TV
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