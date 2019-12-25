В Ленобласти у ж/д путей нашли труп без вести пропавшего без головы

Мужчина пропал в мае этого года.

В понедельник, 6 сентября, в Ленобласти обнаружили труп мужчины. Голова лежала отдельно от тела. Об этом сообщил Piter.TV источник в правоохранительных органах.

Останки нашли в 35 километрах от Колпино, возле ж/д дороги по направлению к станции "Поповка". В личных вещах умершего нашли паспорт на имя уроженца Ставрополья. Мужчина с мая текущего года находился в федеральном розыске как пропавший без вести.

Выяснилось, что погибший был судим за кражу и хищение оружия и боеприпасов. Тело направили в морг для уточнения точной причины смерти.

Ранее в Петербурге задержали мужчину, который жестоко избил и изнасиловал пенсионерку в 2017 году.

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