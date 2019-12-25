В Павловском парке высадили 26 лип

Посадки выполнены на Вольерном участке на месте утраченных деревьев.

В Павловском парке сотрудники музея-заповедника посадили 26 лип. Об этом рассказали в пресс-службе учреждения 15 ноября.

По словам главного хранителя парка Светланы Федоровой, посадки выполнены на Вольерном участке на месте утраченных деревьев. Участок находится в Центральной части неподалеку от Павловского дворца.

С последней четверти XVIII века Вольерный участок формируют липы с шарообразной кроной. Их форма достигается путем ежегодной стрижки, которую проводят в феврале-марте. Эти деревья поддаются обрезке – неслучайно их часто использовали в композициях дворцово-парковых ансамблей.

Правда, срок жизни у лип с постоянно формируемой кроной гораздо меньше, чем у лип, у которых подрезку выполняют редко. Можно сравнить высокие могучие 200-летние деревья на Тройной липовой аллее (за два века их крону омолаживали всего два раза) с липами Вольерного участка: деревья отличаются не только формой ствола и кроны, но и высотой – формованные липы вдвое ниже старожилов. Увы, живут такие деревья максимум 60-80 лет, и периодически на смену ушедшим липам необходимо высаживать новые. Пресс-служба Павловского парка

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Фото: пресс-служба Павловского парка