В Петербурге рассказали о планах развития метро: новые станции и рост штата метростроителей

Развитие петербургской подземки стало одной из ключевых тем прямой линии городского правительства. О текущих проектах и перспективах строительства новых станций рассказал вице-губернатор Николай Линченко в эфире телеканала Телеканал "Санкт‑Петербург".

По его словам, за последние годы городу удалось сохранить отрасль метростроения и сформировать собственную профильную компанию — "Метрострой Северной столицы". По данным портала "Строительный Петербург", сегодня она полностью принадлежит Петербургу. Численность сотрудников предприятия заметно выросла: если в начале работы в коллективе было около 2,5 тысячи специалистов, то сейчас штат насчитывает уже более 4300 человек.

Как отметил Линченко, вместе с кадровым потенциалом удалось сохранить и производственную базу метростроения. В городе восстановили проходческие комплексы, в том числе технику советского производства. Кроме того, было налажено сотрудничество с Обуховским заводом, где сегодня изготавливают тоннелепроходческие щиты для строительства петербургского метро. Сейчас на строительстве линий одновременно работают пять таких комплексов, шестой проходит пусконаладку.

Город также продолжает готовить новые проекты подземки. К 2030 году планируется открыть станции "Заставская", "Боровая" и "Каретная". Параллельно специалисты уже начали проектировать продолжение линии от "Каретной" до станции Лиговский‑2. Она должна стать важным транспортным узлом и будет связана с будущим вокзалом высокоскоростной магистрали.

Еще один объект, о котором шла речь во время прямой линии, — станция "Богатырский проспект". Ее планируют построить в Приморском районе между Камышовой улицей и Богатырским проспектом. Предполагается, что станция сможет откроется уже в 2029 году.

Фото: Piter.TV