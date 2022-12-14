  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
В Ленобласти выявили две свалки, ликвидирована одна из них
Сегодня, 16:44
76
sashshsas Добавить в Яндекс.Новости

В Ленобласти выявили две свалки, ликвидирована одна из них

0 0

В ноябре на территории нашего региона и в Псковской области провели 183 контрольных мероприятия.

В Ленобласти на землях сельскохозяйственного назначения выявили две незаконные свалки. Была ликвидирована одна из них, рассказали в Россельхознадзоре по СЗФО 19 декабря. 

В ноябре на территории нашего региона и в Псковской области провели 183 контрольных мероприятия. Одно из основных нарушений – зарастание угодий сорняками и другой растительностью. А общая площадь свалок в Ленобласти составила 48 "квадратов". 

По фактам выявленных нарушений составлено 39 административных протоколов. Всего вынесено девять постановлений о назначении наказаний. 

Ранее на Piter.TV: в Ленобласти усилили рейды против незаконной рубки елей в лесах. 

Фото: Piter.TV (носит иллюстративный характер) 

Теги: ленобласть, свалки
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Новости Ленинградской области,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии