В Ленобласти выявили две свалки, ликвидирована одна из них

В Ленобласти на землях сельскохозяйственного назначения выявили две незаконные свалки. Была ликвидирована одна из них, рассказали в Россельхознадзоре по СЗФО 19 декабря.

В ноябре на территории нашего региона и в Псковской области провели 183 контрольных мероприятия. Одно из основных нарушений – зарастание угодий сорняками и другой растительностью. А общая площадь свалок в Ленобласти составила 48 "квадратов".

По фактам выявленных нарушений составлено 39 административных протоколов. Всего вынесено девять постановлений о назначении наказаний.

Фото: Piter.TV (носит иллюстративный характер)