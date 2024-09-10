За сутки спасатели ликвидировали 14 пожаров в Ленобласти

Благодаря своевременному реагированию огнеборцы смогли предотвратить гибель шести человек.

За минувшие сутки подразделения МЧС Ленинградской области провели ликвидацию14 пожаров и последствий трёх автомобильных аварий. Об этом проинформировала пресс-служба регионального управления МЧС.

Для ликвидации возгораний привлекли 115 специалистов и 32 спецмашины. Благодаря своевременному реагированию огнеборцы смогли предотвратить гибель шести человек.

Во всех авариях, куда выезжали спасатели, оперативно устранены любые опасности, включая вероятность воспламенения и разлив опасных веществ. Для устранения последствий ДТП было привлечено шестнадцать сотрудников и четыре единицы техники.

В ведомстве подчеркнули, что чрезвычайные ситуации были успешно разрешены в плановом порядке, пострадавших и погибших не зарегистрировано.

Ранее мы сообщили о том, что Ленобласть вошла в топ‑5 субъектов РФ по темпам догазификации.

Фото: Telegram / МЧС Ленинградской области