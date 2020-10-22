Ленобласть вошла в топ‑5 субъектов РФ по темпам догазификации

Для удобства местных жителей предусмотрены разнообразные способы подачи заявок на подключение газа.

Ленинградская область вошла в пятерку лидеров среди регионов России по скорости подключения домохозяйств к природному газу. Этот вывод содержится в свежем рейтинге, разработанном специалистами соответствующих ведомств.

В минувшем 2025 году регион обеспечил строительство 71 газопровода общей длиной 132 км, благодаря чему газом смогли воспользоваться жители почти 16 тысяч частных домов.

Для удобства местных жителей предусмотрены разнообразные способы подачи заявок на подключение газа: через отделения и мобильные пункты АО "Газпром газораспределение Ленинградская область", онлайн-порталы Единого оператора газификации и "Госуслуги", а также МФЦ.

Ранее мы сообщили о том, что регистрацию брака утвердили в десяти музеях Ленобласти.

Фото: правительство Ленобласти