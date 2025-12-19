За сутки спасатели в Ленобласти ликвидировали 6 пожаров и последствия трех ДТП

Сотрудники МЧС России рекомендуют соблюдать осторожность.

Территориальный пожарно-спасательный гарнизон Ленинградской области за прошедшие 24 часа отреагировал на 9 оперативных происшествий. Об этом информирует spb.aif.ru со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС РФ по Ленобласти.

Как сообщают в региональном управлении МЧС России, огнеборцы успешно погасили 6 пожаров. В процессе тушения были задействованы 42 сотрудника и 10 единиц специализированной техники. Их усилия позволили предотвратить дальнейшее распространение огня, минимизировать ущерб и оказать своевременную помощь населению.

Помимо борьбы с огнем, работники экстренных служб занимались ликвидацией последствий трех дорожно-транспортных происшествий. В этих мероприятиях принимали участие 12 спасателей и 3 единицы техники.

Сотрудники МЧС России рекомендуют соблюдать осторожность: перед эксплуатацией печей и каминов важно проверять тягу в дымоходе, а автомобилисты обязаны неукоснительно соблюдать скоростной режим на дороге.

Ранее мы сообщили о том, что снежный штаб Ленобласти будет работать все новогодние праздники.

Фото: Пресс-служба МЧС Ленинградской области