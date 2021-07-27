Снежный штаб Ленобласти будет работать все новогодние праздники

Как подчеркнул Александр Дрозденко, в период праздников планируется привлечение практически всех подразделений региональной администрации к оперативной работе.

Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко провел совещание, на котором заслушал отчёты руководителей энергетических, коммунальных, транспортных структур, а также ведомств здравоохранения, безопасности и местных властей о мерах, принятых для обеспечения нормальной жизнедеятельности региона в новогодние праздники. Эта информация была опубликована в личном Telegram-канале губернатора, пишет "Вечерний Санкт-Петербург".

Как подчеркнул Александр Дрозденко, в период праздников планируется привлечение практически всех подразделений региональной администрации к оперативной работе. Каждый комитет получил конкретные задания, касающиеся готовности соответствующих служб, при этом ответственность чётко распределена и зафиксирована официально.

Завершая обсуждение, губернатор отметил, что специальный оперативный штаб, известный как "Снежный штаб", продолжит работу без перерывов на выходные дни.

