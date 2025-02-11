В Петербурге задержан администратор мошеннических кол-центров

Полицейские установили схему работы злоумышленника.

Сотрудники Управления по борьбе с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти пресекли деятельность пособника телефонных мошенников. В результате спецоперации на Витебском проспекте, дом 101, при силовой поддержке Специального полка полиции был задержан 23-летний уроженец Кемерова.

Полицейские установили схему работы злоумышленника. Молодой человек прибыл в Северную столицу несколько дней назад по заданию зарубежного куратора, с которым связался через мессенджер летом этого года. С помощью курьерской доставки он получил три GSM-шлюза – оборудование, которое телефонные аферисты используют для массового обзвона граждан.

В обязанности задержанного входило подключение техники к сети, настройка и обеспечение бесперебойной связи скам-центров с жертвами. Для конспирации мужчина менял местоположение нелегальных узлов каждые три дня, перевозя аппаратуру из одной арендованной квартиры в другую. За каждый переезд он получал около 13 тысяч рублей в криптовалюте. По данным следствия, только за одни сутки через обслуживаемое им оборудование совершалось порядка 6000 звонков.

В ходе обыска оперативники изъяли GSM-шлюзы, маршрутизаторы, ноутбуки, Wi-Fi камеры удаленного доступа и мобильные устройства с перепиской кураторов. Установлено, что данная инфраструктура была задействована как минимум в 55 дистанционных мошенничествах.

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 274.3 УК РФ. По решению суда фигурант заключен под стражу, расследование продолжается.

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Видео: пресс-служба ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти

