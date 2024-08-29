Гендиректор компании из Петербурга получил три года колонии за хищение авансов на ремонт мостов в Коми

На счета компании были перечислены авансы в размере 38,8 млн рублей и 26,5 млн рублей соответственно.

Сыктывкарский городской суд вынес приговор генеральному директору ООО "Новоиндекс" Т.С. Мартиросяну. Бизнесмен признан виновным в двух эпизодах мошенничества в особо крупном размере с использованием служебного положения (ч. 4 ст. 159 УК РФ).

Уголовное дело было возбуждено по материалам регионального управления ФСБ и прокуратуры Республики Коми. Суд установил, что в октябре 2023 года компания Мартиросяна выиграла тендеры государственной программы "Развитие транспортной системы". ГКУ РК "УправтодорКоми" заключило с фирмой контракты на ремонт моста через реку Вычегду на трассе Сыктывкар – Троицко-Печорск и моста через реку Колва на подъезде к Усинску.

На счета компании были перечислены авансы в размере 38,8 млн рублей и 26,5 млн рублей соответственно. Получив средства, генеральный директор не приступил к работам, похитив бюджетные деньги.

Мартиросян был задержан в июле 2025 года сотрудниками УФСБ по Республике Коми совместно с коллегами из Санкт-Петербурга и Ленобласти. Суд назначил ему наказание в виде трех лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима, штраф в 1,5 млн рублей в доход государства, а также запрет на участие в госзакупках дорожной сферы сроком на полтора года. Приговор пока не вступил в законную силу.

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Видео: ЦОС ФСБ России

