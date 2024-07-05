В заказнике "Кургальский" в Ленобласти прошел субботник
В заказнике "Кургальский" в Ленобласти прошел субботник

В государственном природном заказнике "Кургальский" состоялся экологический субботник, в котором приняли участие около 200 человек. Среди них были представители правительства Ленинградской области, сотрудники Госэконадзора и других природоохранных ведомств. Как сообщает региональный Telegram-канал Эконадзора, основной задачей мероприятия стала очистка побережья от остаточных следов нефтепродуктов и оценка текущей экологической обстановки.

По словам председателя комитета Госэконадзора Рамили Агаевой, специалисты лично выехали на место из-за многочисленных обсуждений в СМИ.

В ходе работ были обнаружены небольшие вкрапления мазута, которые удалось полностью устранить за один день.

Ранее мы сообщили о том, что пожароопасный сезон стартует в Ленобласти с 17 апреля.

Фото: пресс-служба Эконадзора Ленобласти

