В заказнике "Кургальский" в Ленобласти прошел субботник

В государственном природном заказнике "Кургальский" состоялся экологический субботник, в котором приняли участие около 200 человек. Среди них были представители правительства Ленинградской области, сотрудники Госэконадзора и других природоохранных ведомств. Как сообщает региональный Telegram-канал Эконадзора, основной задачей мероприятия стала очистка побережья от остаточных следов нефтепродуктов и оценка текущей экологической обстановки.
По словам председателя комитета Госэконадзора Рамили Агаевой, специалисты лично выехали на место из-за многочисленных обсуждений в СМИ.
В ходе работ были обнаружены небольшие вкрапления мазута, которые удалось полностью устранить за один день.
Фото: пресс-служба Эконадзора Ленобласти
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все