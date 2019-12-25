  1. Главная
Госавтоинспекторы Выборга пресекли опасное лихачество у жилого дома
Водителя "ВАЗ-2107" в возрасте 20 лет задержали и привлекли к ответственности.

Сотрудники Госавтоинспекции по Петербургу и Ленобласти пресекли опасное лихачество в Выборге. К полицейским 21 ноября обратились обеспокоенные местные жители, заявившие о дрифте у дома по Госпитальной улице. 

Водителя "ВАЗ-2107" в возрасте 20 лет задержали и привлекли к ответственности за управление авто без ремня безопасности (ст. 12.6 КоАП РФ), управление незарегистрированным транспортным средством (ч. 1 ст. 12.1 КоАП РФ), управление машиной без полиса ОСАГО (ч. 2 ст. 12.37 КоАП РФ), а также за управление ТС с неисправностями, при которых его эксплуатация запрещена (ч. 1 ст. 12.5 КоАП РФ). Молодой человек осознал опасность своих действий. 

Ранее на Piter.TV: сотрудники Госавтоинспекции вновь задержали дрифтера в Петербурге. 

Фото: пресс-служба ГАИ по Петербургу и Ленобласти 

