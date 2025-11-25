Сотрудники Госавтоинспекции вновь задержали дрифтера в Петербурге

Молодого человека направили на медицинское обследование для установления факта опьянения.

Сотрудники Госавтоинспекции по Петербургу и Ленобласти продолжают привлекать к ответственности дрифтеров. На этот раз нарушителя заметили через уличные камеры.

Несколько автомобилистов устроили дрифт-шоу на стоянке у торгового комплекса. Одним из них оказался 21-летний нижегородец на Lada Niva. Молодого человека направили на медицинское обследование для установления факта опьянения. Кроме того, инспекторы обнаружили признаки изменения VIN-номера авто, транспортное средство помещено на спецстоянку.

Подобные дрифт-шоу не только создают опасность для самих участников, но и представляют угрозу для других водителей, пешеходов и имущества. Пресс-служба ГАИ

Видео: пресс-служба ГАИ по Петербургу и Ленобласти