Сегодня, 8:09
Сотрудники Госавтоинспекции вновь задержали дрифтера в Петербурге

Молодого человека направили на медицинское обследование для установления факта опьянения.

Сотрудники Госавтоинспекции по Петербургу и Ленобласти продолжают привлекать к ответственности дрифтеров. На этот раз нарушителя заметили через уличные камеры. 

Несколько автомобилистов устроили дрифт-шоу на стоянке у торгового комплекса. Одним из них оказался 21-летний нижегородец на Lada Niva. Молодого человека направили на медицинское обследование для установления факта опьянения. Кроме того, инспекторы обнаружили признаки изменения VIN-номера авто, транспортное средство помещено на спецстоянку. 

Подобные дрифт-шоу не только создают опасность для самих участников, но и представляют угрозу для других водителей, пешеходов и имущества. 

Пресс-служба ГАИ

Ранее на Piter.TV: за опасный дрифт во Фрунзенском районе ответит уроженец Томска. 

Видео: пресс-служба ГАИ по Петербургу и Ленобласти 

