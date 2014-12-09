В деревне Эдази лихача без прав останавливали со стрельбой

В отдел привезли 25-летнего нарушителя, он привлечен к административной ответственности по нескольким статьям КоАП РФ.

Полиция с применением оружия задержала лихача без прав на автомобиле "ВАЗ 2106" в Волосовском районе. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Сотрудники ГАИ в рамках мероприятия "Нетрезвый водитель" в Волосово попытались остановить машину, водитель которой проигнорировал требование инспектора и хотел скрыться. Так было организовано преследование нарушителя. На требования об остановке лихач не реагировал, создавая опасными маневрами угрозу жизни и здоровью других участников движения. В итоге в деревне Эдази применили табельное оружие, повредились колесо и кузов. В лесу преследуемый автомобиль увяз в грязи.

В отдел привезли 25-летнего нарушителя, он привлечен к административной ответственности по нескольким статьям КоАП РФ: за вождение без прав, нарушение правил регистрации авто, не пристегнутый ремень, движение по обочине, проезд на запрещающий сигнал светофора и невыполнение требования об остановке.

Ранее мы рассказывали о том, что на проспекте Просвещения со стрельбой останавливали пьяного водителя без прав.

Видео: пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти