Бунтарь-рабочий из Петербурга влез на кран без страховки

Мужчину снимали с крана на Лиговском путепроводе.

В субботу вечером, 3 июля, на башенную стрелу без страховки поднялся рабочий Лиговского путепровода. Об этом сообщили очевидцы в сообществе "ДТП и ЧП Санкт-Петербург".

Экстремал решил таким образом устроить забастовку. По словам свидетелей события, мужчина рисковал жизнью: поднявшись на высоту, он размахивал руками и сильно дергался.

Снимать буйного представителя рабочего класса прибыли спасатели МЧС. От медицинской помощи "покоритель вершин" отказался.

Ранее на Piter.tv сообщили, что на Косыгина выпившая парочка устроила драку на парковке. Женщина напала не только на ухажера, но и на иномарку, находившуюся рядом.

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