На Косыгина выпившая парочка устроила драку на парковке

Девушка после боя напала на зеркало автомобиля, которое преградило ей дорогу.

В субботу, 3 июля, в Красногвардейском районе пьяные молодые люди подрались на парковке. Об этом сообщили свидетели события в социальных сетях.

Мужчина пытался донести до дома еле стоявшую на ногах подругу, но уронил ее по пути, за что почти получил пощечину. Женщине показалось, что виноват в падении не только приятель, но и зеркало автомобиля, находившегося рядом. Дама подошла к иномарке и начала ломать запчасть. Завершив дело, выпившая жительница города продолжила прогулку со своим спутником.

В сообществе "ДТП и ЧП Санкт-Петербург", где свидетель случившегося опубликовал видео с момента дебоша, пользователи написали, что парочка давно мешает спать жителям двора по ночам. Компания часто шумит и дерется после застолья.

Ранее на Piter.tv сообщили, что на Весельной наркоман в красных трусах убегал от соседа с ружьем по карнизу.

Видео: ВКонтакте / ДТП и ЧП Санкт-Петербург