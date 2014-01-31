На 5 адресах Приморского района появятся лифты в надземных переходах

В надземных переходах Приморского района Санкт-Петербурга производятся работы по замене устаревших подъемных платформ для маломобильных петербуржцев. Новые лифты установят на 5 адресах, – рассказали в пресс-службе Комитета по развитию транспортной инфраструктуры Санкт-Петербурга.
Конкретно, новое оборудование появится в надземных пешеходных переходах у улицы Савушкина, в створе Стародеревенской улицы, у Яхтенной улицы, а также на объектах у улицы Оскаленко и на Приморском проспекте.
Работы проводятся без ограничения движения по этим переходам, ежедневно с 09:00 до 17:00 организовано специальное сопровождение маломобильных граждан сотрудниками подрядной организации, которые помогают подняться и спуститься на имеющихся пандусных спусках.
Комитет по развитию транспортной инфраструктуры Санкт-Петербурга
Тестирование установленных лифтов обещают начать в январе следующего года.
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Фото: Комитет по развитию транспортной инфраструктуры Санкт-Петербурга
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