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В конце сентября в Петербурге наградят победителей конкурса "Лидер строительного качества-2022"
Сегодня, 17:00
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nadezhda_sib Добавить в Яндекс.Новости

В конце сентября в Петербурге наградят победителей конкурса "Лидер строительного качества-2022"

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Конкурс проводится по двум номинациям — "Строительные материалы" и " Объекты строительства".

В нем принимают участие 22 наименования строительных материалов и конструкций, а также 29 объектов строительства. В первом случае эксперты  оценивают качество по разработанной шкале критериев, а во втором посещают стройплощадки.

27 объектов уже осмотрели. Завершающий объезд запланирован на 13 сентября. А 22 сентября пройдет торжественное награждение участников и победителей. Оно начнется в 16:00 в здании Комитета по строительству по адресу набережная реки Мойки, 76. 

Инициаторами конкурса выступает Комитет по строительству, региональный Госстройнадзор, профессиональное объединение и некоммерческое партнерство строителей при поддержке НОСТРОя. 

Ранее Piter.tv сообщил о том, что почти 2 млрд рублей готовы направить на строительство архивного комплекса в Красногвардейском районе. 

Фото: Piter.tv

Теги: конкурс, лидер строительного качества, строительная отрасль
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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