Лицевой фасад Дома Екимова на Кирочной освободили от строительных лесов

Пресс-служба КГИОП Петербуга объявила о завершении этапа реставрации фасада здания Дома Екимова, расположенного на Кирочной улице, 6, в Центральном районе. Строительные леса демонтированы, открыв вид на обновленную историческую постройку.

Работы продолжаются, полное завершение реставрационных мероприятий запланировано на 2026 год. Специалистам предстоит восстановить оригинальную композицию скульптурной группы, включающей женские фигуры и путти, расположенные над главным входом. Ранее фасад здания был перекрыт несколькими слоями современной краски, нарушающей исторический облик постройки. Цветовая палитра, выбранная реставраторами, основывается на данных археологических исследований.

Помимо восстановления декоративных элементов, специалисты вернули фасаду первоначальный облик, устранив повреждения облицовки из колотого гранита. В специализированных мастерских проведена реставрация дверей парадного входа, выполненных из дуба.

Фото и видео: пресс-служба КГИОП Петербурга