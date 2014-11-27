Световое оформление получил дом штаб-ротмистра Пашкова на Литейном

Сотрудники "Ленсвета" учли все архитектурные особенности здания.

Дом штаб-ротмистра Ивана Пашкова получил световое оформление в рамках программы "Комфорт и уют в городе". Здание расположено на Литейном проспекте.

По информации комитета по энергетике Петербурга, особняк XIX века известен тем, что здесь располагался некрасовский "парадный подъезд". Сотрудники "Ленсвета" учли все архитектурные особенности дома: 150 светодиодных светильников находятся вдоль карнизов. Светотехническое оборудование окрашено в цвет фасада и защищено от воды и пыли.

В 2021 году городской КГИОП завершил работы по реставрации здания и продолжил комплексную реставрацию парадных интерьеров. В прошлом году губернатор Александр Беглов поддержал идею разместить здесь Дом реставратора.

Видео: пресс-служба комитета по энергетике Петербурга